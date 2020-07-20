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    Серхіо Рамос встановив рекорд результативності для оборонців

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    Серхіо Рамос - жива легенда світового футболу - Серхіо Рамос встановив рекорд результативності для оборонців
    Серхіо Рамос - жива легенда світового футболу
    Світлина - Instagram Серхіо Рамоса

    Легендарний гравець поліпшив досягнення за підсумками одного окремо взятого сезону

    У заключному 38-му турі чемпіонату Іспанії «Леґанес» на домашньому полі «Мунісипаль де Бутарке» зіграв внічию з мадридським «Реалом» - 2:2.

    Черговим забитим м'ячем відзначився 34-річний оборонець «Реала» Серхіо Рамос. Цей гол став для нього вже 11-м у чемпіонаті Іспанії-2019/2020.

    Таким чином, Серхіо встановив рекорд результативності для оборонців Ла Ліги в XXI столітті. Попередній рекорд був встановлений в сезоні-2005/2006 захисником «Хетафе» Маріано Пернією, якому тоді вдалося забити 10 голів.

    Нагадаємо, що за підсумками поточного сезону чемпіоном Іспанії став мадридський «Реал», який набрав 87 очок. На 5 балів від нього відстала «Барселона». За 70 очок в чемпіонаті набрали мадридський «Атлетіко» і «Севілья», «матрацники» посіли третє місце за рахунок кращої різниці м'ячів. Всі ці команди отримали право брати участь в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Серхіо Рамос ФК Леґанес Прімера Маріано Пернія
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