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    Ексарбітр ФІФА радить позбавити суддівського статусу рефері гри «Інгулець» - «Прикарпаття»

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    Мирослав Ступар судив матч чемпіонату світу-1982 Франція - Кувейт - Ексарбітр ФІФА радить позбавити суддівського статусу рефері гри «Інгулець» - «Прикарпаття»
    Мирослав Ступар судив матч чемпіонату світу-1982 Франція - Кувейт
    Світлина - FIFA.com

    Мирослав Ступар не сумнівається, що Іван Бондар судив упереджено

    Комітет арбітрів Української асоціації футболу повинен повністю вилучити зі списків арбітрів Івана Боднаря, який судив матч 24-го туру першої ліги між «Інгульцем» та «Прикарпаттям». Таку думку в ефірі «Суспільного» висловив ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар.

    Він каже, що ситуація, яка трапилася на матчі, не повинна бути типовою в українському футболі і назвати її інакше, аніж «футбольний бандитизм» чи «футбольне свавілля» не можна.

    «Такі речі у практиці нашого українського футболу вперше, - каже Мирослав Іванович. – Я побачив президента Професіональної футбольної ліги України Сергія Макарова, який був на грі і дивився на це свавілля. Яке рішення повинен прийняти комітет арбітрів? Іншого рішення, як вилучити із списків цього арбітра, а не просто дискваліфікувати на якийсь певний термін, немає. Тому що упередженість, яку проявив Іван Боднар, повинна бути адекватно покарана, якщо його, власне, відлучать від арбітражу».

    Нагадаємо, в поєдинку 24-го туру першої ліги «Інгулець» мінімально обіграв «Прикарпаття» завдяки скандальному пенальті, який призначив Іван Бондар на останній компенсованій хвилині.

    Згодом Комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар припустився двох грубих помилок.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Інгулець» Мирослав Ступар Іван Бондар
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