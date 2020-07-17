Ексарбітр ФІФА радить позбавити суддівського статусу рефері гри «Інгулець» - «Прикарпаття»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мирослав Ступар судив матч чемпіонату світу-1982 Франція - Кувейт Світлина - FIFA.com

Мирослав Ступар не сумнівається, що Іван Бондар судив упереджено

Комітет арбітрів Української асоціації футболу повинен повністю вилучити зі списків арбітрів Івана Боднаря, який судив матч 24-го туру першої ліги між «Інгульцем» та «Прикарпаттям». Таку думку в ефірі «Суспільного» висловив ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар.

Він каже, що ситуація, яка трапилася на матчі, не повинна бути типовою в українському футболі і назвати її інакше, аніж «футбольний бандитизм» чи «футбольне свавілля» не можна.

«Такі речі у практиці нашого українського футболу вперше, - каже Мирослав Іванович. – Я побачив президента Професіональної футбольної ліги України Сергія Макарова, який був на грі і дивився на це свавілля. Яке рішення повинен прийняти комітет арбітрів? Іншого рішення, як вилучити із списків цього арбітра, а не просто дискваліфікувати на якийсь певний термін, немає. Тому що упередженість, яку проявив Іван Боднар, повинна бути адекватно покарана, якщо його, власне, відлучать від арбітражу».

Нагадаємо, в поєдинку 24-го туру першої ліги «Інгулець» мінімально обіграв «Прикарпаття» завдяки скандальному пенальті, який призначив Іван Бондар на останній компенсованій хвилині.

Згодом Комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар припустився двох грубих помилок.