Шахова Олімпіада. Жіноча збірна України впевнено обіграла Румунію



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Марія Музичук

Перемогу нашій команді принесли шахістки, які грали чорними

У Батумі (Грузія) зіграні поєдинки третього туру на 43-ї Всесвітньої шахової Олімпіади.

Третю перемогу поспіль на змаганнях здобула жіноча збірна України.

Розгромивши 4:0 команду Монте-Карло, обігравши 2,5: 1,5 туркменок, 26-го веренся наші дівчата впевнено переграли румунок - 3:1.

Перемогу нашій команді принесли шахістки, які грали чорними.

Спочатку Юлія Осьмак на четвертій дошці впоралася з Андреєю-Маріоарою Косман, а пізніше в партії, яка тривала більше чотирьох годин, Марія Музичук змусила капітулювати Коріну-Ізабель Пепцан.

Білими обидві представниці України зіграли внічию: Анна Музичук поділила очки з Іриною Булмагой, а Наталія Жукова - з Оленою-Лумініцею Космо.

Тим самим, жіноча команда України має в активі максимум очок і розділяє лідерство з командами В'єтнаму, Азербайджану, Ірану, Китаю, Вірменії, Грузії, Монголії, Узбекистану, Італії та Словенії.

За додатковими показниками українки займають поточну шосту позицію.

Джерело: Sport.ua