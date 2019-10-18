Воротар «Маріуполя» відверто прокоментував бойові дії на Сході України
На відміну від багатьох футболістів Рустам Худжамов визнає російську агресію війною
Воротар «Маріуполя» Рустам Худжамов розповів про своє ставлення до подій в Україні, зокрема до бойових дій на Сході. На відміну від багатьох футболістів він відверто визнає російську агресію війною.
«У мене власна думка, якої я дотримуюся. Тут у мене жодних гойдалок немає. Чи може Путін непоганий чи поганий? Поганий, с*ка, поганий. Коли 2016 року приїхав у Маріуполь, стояли рекламні бокси з фотографіями хлопців, які загинули, захищаючи місто. Багато молодих хлопців, наші ультрас воювали, я з ними спілкувався. Як це не поганий, як це не війна? Це найсправжнісінька війна. Пора роздуплитися, а не говорити що у нас є сторони конфлікту, громадянська війна чи щось подібне», - розповів Худжамов SportArenaTV.
Клубну кар’єру Худжамов починав у київському «Динамо». Також виступав за «Шахтар», «Іллічівець» та інші українські клуби.