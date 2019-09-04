«Ювентус» намагався купити футболіста збірної України



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Олександр Зінченко Фейсбук

Італійці безуспішно вели перемовини з англійським «Манчестер Сіті»

«Ювентус» безуспішно намагався придбати захисника збірної України Олександра Зінченка. Італійці вели перемовини з «Манчестер Сіті» щодо можливого трансферу, однак вони завершилися безрезультатно, інформує Calciomercato.

Повідомляється, що футболіст задоволений своїм становищем у англійському клубі і не проявив зацікавленості у переході в Італію.

Зінченко виступає за «Манчестер Сіті» з літа 2016 року. За цей час він став двічі чемпіоном Англії, володарем національного Кубка, двічі перемагав у Кубку Ліги та Суперкубку Англії.