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    «Ювентус» намагався купити футболіста збірної України

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    Олександр Зінченко - «Ювентус» намагався купити футболіста збірної України
    Олександр Зінченко
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    Італійці безуспішно вели перемовини з англійським «Манчестер Сіті»

    «Ювентус» безуспішно намагався придбати захисника збірної України Олександра Зінченка. Італійці вели перемовини з «Манчестер Сіті» щодо можливого трансферу, однак вони завершилися безрезультатно, інформує Calciomercato.

    Повідомляється, що футболіст задоволений своїм становищем у англійському клубі і не проявив зацікавленості у переході в Італію.

    Зінченко виступає за «Манчестер Сіті» з літа 2016 року. За цей час він став двічі чемпіоном Англії, володарем національного Кубка, двічі перемагав у Кубку Ліги та Суперкубку Англії.

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