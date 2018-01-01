«Шахтар» хоче отримати за свого півзахисника більш солідну суму, ніж 50 мільйонів євро

Про це заявив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін дав зрозуміти, що «гірники» хочуть отримати за півзахисника Фреда більш солідну суму, ніж 50 мільйонів євро. Протягом зимового трансферного вікна бразильця пов'язували з «Манчестер Сіті». «Містяни» вели переговори з «Шахтарем», але не



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Фред. Фото: Getty Images

Про це заявив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін дав зрозуміти, що «гірники» хочуть отримати за півзахисника Фреда більш солідну суму, ніж 50 мільйонів євро.

Протягом зимового трансферного вікна бразильця пов'язували з «Манчестер Сіті».

«Містяни» вели переговори з «Шахтарем», але не змогли домовитися про суму угоди.

У ЗМІ фігурували цифри від 40 до 50 мільйонів євро.

Під кінець січня з хавбеком пов'язували і «Манчестер Юнайтед», хоча їх інтерес, судячи за повідомленнями, був менш предметним, ніж у сусідів з «Сіті».

Палкін відзначив професіоналізм Фреда, який не став форсувати свій перехід в один з англійських клубів.

Також він заявив, що можливість трансферу як і раніше існує, оскільки інтерес до бразильця залишається.

Але Палкін також підкреслив, що клуб хоче отримати значно більше за Фреда, вказавши на дорогі придбання «Ман Сіті».

Взимку на Етіхад за 65 мільйонів євро перебрався центральний захисник «Атлетика» Емерік Ляпорт.

Минулого літа за більш ніж 50 мільйонів євро в «Сіті» перебралися захисники Бенжамін Менді і Кайл Вокер.

«Інтерес до нього виявляють два Манчестера. Так, були переговори, але ми не домовилися за ціною. Ми вважаємо, якщо один з претендентів платить за захисників більше 50 мільйонів, то Фред, а це ключовий футболіст на полі, повинен коштувати на порядок більше. В Європі тільки кілька клубів можуть похвалитися такого рівня футболістами, як Фред», - зазначив Палкін.

«Ми не домовилися, і це чисто цінове питання. Інтерес триває, а процес йде. Те, що угоду не вийшло закрити в це трансферне вікно, ще ні про що не говорить. Зінченко - це дуже хороший футболіст і грамотний хлопець. Багато клубів хочуть його бачити у себе, але якщо говорити про конкретну операцію по Фреду, то Зінченко не був її складовою», - додав Палкін у коментарі телеканалу «Футбол».

Джерело: sportarena.com