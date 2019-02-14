«Шахтар» і «Айнтрахт» обмінялися голами на початку другого тайму (відео)



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Філіп Костіч вивів «Айнтрахт» уперед Twitter ФК Айнтрахт

Донецька команда майже зі старту матчу грає в меншості

Донецький «Шахтар» у середині другого тайму матчу 1/16 фіналу Ліги Європи грає з франкфуртським «Айнтрахтом» внічию 2:2.

Перших два м'ячі команди забили ще на старті: на м'яч стоппера німців Мартіна Гінтерреґера ударом з пенальті відповів Марлос. Однак через хвилину після м'яча українського бразильця було вилучення Тараса Степаненка. З 10-ї хвилини першого тайму «Шахтар» грає в меншості.

Якщо в першому таймі команда Паулу Фонсеки ще встояла і навіть іноді непогано огризалася, то на старті другої половини пропустила вдруге. Передачу Луки Йовіча справа замкнув Філіп Костіч.

Невдовзі ж після того «Айнтрахт» втратив ще два шанси збільшити перевагу: після штрафного у виконанні Анте Ребіча «гірників» врятував Андрій П'ятов, а Йовіч ударом головою не влучив у ворота.

Правда, мав свою нагоду в другому таймі й «Шахтар». Однак Ісмаїлі, накрутивши оборонців і опинившись віч-на-віч з воротарем, не зміг пробити Кевіна Траппа.

Відіграв гол інший бразилець. І теж не без участі Ісмаїлі. Він на своєму лівому фланзі почав триходівку, котра завершилася пасом Жуніора Мораєша на Тайсона і влучним ударом останнього - 2:2.

Зараз у матчі середина другого тайму.