Фантастичний старт матчу «Шахтар» - «Айнтрахт»: два голи і вилучення за 10 хвилин (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мартін Гінтерреґер швидко вивів гостей вперед Twitter ФК «Айнтрахт»

«Гірники» відігралися, але вже грають у меншості

Донецький «Шахтар» і франкфуртський «Айнтрахт» видали неймовірний початок матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, який у ці хвилини триває у Харкові.

Уже на сьомій хвилині після навісу зі штрафного центральний оборонець Мартін Гінтерреґер вдарив головою, а воротар Андрій П'ятов не втримав м'яча в руках і запустив у ворота «щура» - 0:1

Відігралися «гірники» майже миттєво. Обіте Н'Діка у межах власного карного майданчика штовхнув у спину Жуніора Мораєша і арбітр вказав на позначку. Марлос з 11-ти метрів пробив бездоганно - 1:1.

Втім, не встигли донеччани порадіти, як опинилися в меншості. Тарас Степаненко брудним підкатом у середині поля ледь не відірвав ноги Себастьянові Роде. Рефері, який був поруч, показав українському хавбеку жовту картку, яка була для нього в цій грі вже другою. Під обурливий крик тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки поле Степаненко все ж залишив. Діватися нікуди.

Йде середина першого тайму. Гра триває.