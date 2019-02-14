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    Фантастичний старт матчу «Шахтар» - «Айнтрахт»: два голи і вилучення за 10 хвилин (відео)

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    Мартін Гінтерреґер швидко вивів гостей вперед - Фантастичний старт матчу «Шахтар» - «Айнтрахт»: два голи і вилучення за 10 хвилин (відео)
    Мартін Гінтерреґер швидко вивів гостей вперед
    Twitter ФК «Айнтрахт»

    «Гірники» відігралися, але вже грають у меншості

    Донецький «Шахтар» і франкфуртський «Айнтрахт» видали неймовірний початок матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, який у ці хвилини триває у Харкові.

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    Уже на сьомій хвилині після навісу зі штрафного центральний оборонець Мартін Гінтерреґер вдарив головою, а воротар Андрій П'ятов не втримав м'яча в руках і запустив у ворота «щура» - 0:1


    Відігралися «гірники» майже миттєво. Обіте Н'Діка у межах власного карного майданчика штовхнув у спину Жуніора Мораєша і арбітр вказав на позначку. Марлос з 11-ти метрів пробив бездоганно - 1:1.

    Втім, не встигли донеччани порадіти, як опинилися в меншості. Тарас Степаненко брудним підкатом у середині поля ледь не відірвав ноги Себастьянові Роде. Рефері, який був поруч, показав українському хавбеку жовту картку, яка була для нього в цій грі вже другою. Під обурливий крик тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки поле Степаненко все ж залишив. Діватися нікуди.

    Йде середина першого тайму. Гра триває. 

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