До вашої уваги перелік усіх клубів, які вийшли у плей-офф найпрестижнішого турніру Європи

У середу, 6 грудня, пізно ввечері визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18. Нагадаємо, жеребкування цієї стадії відбудеться 11 грудня та розпочнеться о 13:00 за київським часом. Отож, у плей-офф турніру пробилися: «Сіяні»: «Барселона» (Іспанія), «Бешикташ» (Туреччина),

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Фото ФК «Шахтар»

До вашої уваги перелік усіх клубів, які вийшли у плей-офф найпрестижнішого турніру Європи

У середу, 6 грудня, пізно ввечері визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18.

Нагадаємо, жеребкування цієї стадії відбудеться 11 грудня та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Отож, у плей-офф турніру пробилися:

«Сіяні»: «Барселона» (Іспанія), «Бешикташ» (Туреччина), «Ліверпуль» (Англія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Рома» (Італія), «Тоттенгем» (Англія),

«Несіяні»: «Шахтар» (Донецьк, Україна), «Баварія» (Німеччина), «Базель» (Швейцарія), «Порту» (Португалія), «Реал» (Мадрид, Іспанія), «Севілья» (Іспанія), «Челсі» (Англія), «Ювентус» (Італія).

Не зможуть зіграти між собою на цій стадії представники однієї національної асоціації та клуби, які виступали в одній групі.

Переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу на виїзді 13/14 та 20/21 лютого. Матчі-відповідь відбудуться 6/7 та 13/14 березня.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів прийме НСК «Олімпійський» 26 травня 2018 року.

Нагадаємо, «Шахтар» у Харкові переграв «Манчестер Сіті» та пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.