«Шахтар» може відпустити в Італію одного з бразильських лідерів команди

І перебратися у нову для себе країну Бернард може вже цієї зими

Атакуючий півзахисник «Шахтаря» Бернард привернув увагу «Інтернаціонале». За 25-річного швидконогого бразильця «нерадзуррі», як повідомляє Tuttosport, готові запропонувати «гірникам» 10 мільйонів євро. При цьому джерело зазначає, що керівництву «Шахтаря», ймовірно, буде досить такої



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Бернард

І перебратися у нову для себе країну Бернард може вже цієї зими

Атакуючий півзахисник «Шахтаря» Бернард привернув увагу «Інтернаціонале».

За 25-річного швидконогого бразильця «нерадзуррі», як повідомляє Tuttosport, готові запропонувати «гірникам» 10 мільйонів євро.

При цьому джерело зазначає, що керівництву «Шахтаря», ймовірно, буде досить такої суми, і воно погодиться відпустити Бернарда у січні, інформує Шахта.org.

Справа у тому, що влітку 2018 року у гравця закінчується контракт з клубом, і він зможе покинути його безкоштовно на правах вільного агента.

Раніше преса повідомляла про інтерес до Бернарда з боку китайського клубу «Цзянсу Сунін», у складі якого вже є один екс-гравець «Шахтаря» - Алекс Тейшейра.

Окрім китайського клубу, інтерес до Бернарда проявляє і «Палмейрас».

У нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги Бернард провів 16 матчів, записавши у свій актив п’ять голів і дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що на бразильського футболіста «Шахтаря» претендує ще і турецький гранд.