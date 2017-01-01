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    «Шахтар» може відпустити в Італію одного з бразильських лідерів команди

    І перебратися у нову для себе країну Бернард може вже цієї зими
    Атакуючий півзахисник «Шахтаря» Бернард привернув увагу «Інтернаціонале». За 25-річного швидконогого бразильця «нерадзуррі», як повідомляє Tuttosport, готові запропонувати «гірникам» 10 мільйонів євро. При цьому джерело зазначає, що керівництву «Шахтаря», ймовірно, буде досить такої
    • 21 Грудня, 11:36
    • Розсилка
    Бернард
    Бернард

    І перебратися у нову для себе країну Бернард може вже цієї зими

    Атакуючий півзахисник «Шахтаря» Бернард привернув увагу «Інтернаціонале».

    За 25-річного швидконогого бразильця «нерадзуррі», як повідомляє Tuttosport, готові запропонувати «гірникам» 10 мільйонів євро.

    При цьому джерело зазначає, що керівництву «Шахтаря», ймовірно, буде досить такої суми, і воно погодиться відпустити Бернарда у січні, інформує Шахта.org.

    Справа у тому, що влітку 2018 року у гравця закінчується контракт з клубом, і він зможе покинути його безкоштовно на правах вільного агента.

    Раніше преса повідомляла про інтерес до Бернарда з боку китайського клубу «Цзянсу Сунін», у складі якого вже є один екс-гравець «Шахтаря» - Алекс Тейшейра.

    Окрім китайського клубу, інтерес до Бернарда проявляє і «Палмейрас».

    У нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги Бернард провів 16 матчів, записавши у свій актив п’ять голів і дві результативні передачі.

    Раніше повідомлялося, що на бразильського футболіста «Шахтаря» претендує ще і турецький гранд.

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