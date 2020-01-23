«Шахтар» назвав «Арсеналу» ціну за Матвієнка



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Микола Матвієнко Фейсбук

«Гірники» можуть відпустити захисника до Англії за 35 мільйонів євро

Керівництво донецького «Шахтаря» повідомило лондонському «Арсеналу», що купівля захисника Миколи Матвієнка обійдеться англійцям у 30 мільйонів фунтів (35,5 млн євро), інформує Sky Sports.

Сторони вже розпочали переговори щодо трансферу. Лондонці бажають отримати гравця вже до кінця січня, надаючи перевагу варіанту з орендою.

Вихованець «Шахтаря» Матвієнко дебютував за основну команду донеччан 2015 року. Термін дії угоди 23-літнього захисника з «Шахтарем» розраховано до липня 2021 року.

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Поточного сезону Миколенко забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу в 21-му поєдинку за команду на всіх рівнях.