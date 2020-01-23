  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УЄФА оприлюднив календар та представництво країн у єврокубках

    • Розсилка
    УЄФА - УЄФА оприлюднив календар та представництво країн у єврокубках
    УЄФА
    Фейсбук

    Новий єврокубковий сезон для України стартує 17 червня

    УЄФА оприлюднив календар нового сезону в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Також оприлюднено представництво країн у єврокубках сезону-2020/21.

    Для України новий єврокубковий сезон стартує 17 червня, коли сформуються пари другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи. Перші матчі цієї стадії заплановані на 23 червня.

    Загалом у єврокубках від України стартуватимуть п’ять клубів. Чемпіон стартуватиме на груповому етапі Ліги чемпіонів, віце-чемпіон – у третьому кваліфікаційному раунді турніру. У разі невдачі на будь-якій з двох належних стадій відбору, цей представник перейде до Ліги Європи.

     Читайте також: Пішов з життя колишній керівник львівських «Карпат» і луцької «Волині»

    Жеребкування Ліги чемпіонів відбудуться 20 липня та 27 серпня. Матчі третього раунду кваліфікації – 4/5 та 11 серпня. Старт групового етапу – 15 вересня.

    Володар Кубка України або бронзовий призер стартуватиме на груповому етапі Ліги Європи.

    Третя або четверта команда Прем’єр-ліги стартуватиме в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, а переможець плей-оф Прем’єр-ліги – в другому.

    Жеребкування у Лізі Європи для наших клубів відбуватимуться 17 червня, 20 липня та 28 серпня.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ