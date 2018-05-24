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    «Шахтар» не запропонував новий контракт Срні, який уже веде переговори з іншим клубом

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    Дарійо Срна. Фото&nbsp;Hanza Media - «Шахтар» не запропонував новий контракт Срні, який уже веде переговори з іншим клубом
    Дарійо Срна. Фото Hanza Media

    Очікується, що Дарійо може продовжити кар'єру у Греції

    Захисник «Шахтаря» Дарійо Срна заявив, що продовжить кар'єру не в Україні.

    Про це сам футболіст розповів в інтерв’ю хорватському виданню Sportske Novosti.

    «Шахтар» уже купив молодого бразильця Додо, також на цій позиції є два талановитих українця. Клуб робить акцент на молодь», - зауважив Срна.

    «Шахтар» завжди був моїм клубом, я завжди готовий віддати за нього все. Для мене в Україні є тільки один клуб – «Шахтар». Тому продовжу кар'єру за межами України», - додав він, передає tribuna.com.

    Після цього спортивний директор грецького ПАОКа Любош Міхел в інтерв'ю FootBoom розповів про приїзд Дарійо у Салоніки.

    «Я можу підтвердити факт переговорів з Дарійо Срною. Поки що мені складно сказати, чим вони закінчаться. Більше деталей щодо переговорів зі Срною з'являться пізніше», - зазначив Міхел.

    Нагадаємо, Срна відбуває дискваліфікацію за вживання допінгу, яка закінчується у серпні 2018 року.

    Також, влітку у хорватського захисника завершується термін контракту із «Шахтарем», і президент клубу Рінат Ахметов дав ясно зрозуміти, що не буде пропонувати футболісту нову угоду.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Греція Рінат Ахметов «Шахтар»
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