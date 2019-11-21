«Шахтар» оштрафовано за порушення мовного законодавства України



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«Шахтар» проводить домашні матчі на харківському стадіоні «Металіст» Фейсбук

Оголошення під час матчу чемпіонату України проти «Динамо» лунали іноземною мовою

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував на 20 000 гривень донецький «Шахтар» за порушення мовного законодавства України, інформує «Футбол 24».

Під час матчу 14-го туру чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо» в Харкові диктор стадіону «Металіст» кілька разів звернувся до вболівальників на трибунах про неприпустимість образливої поведінки іноземною мовою – російською.

«Шахтар» покарано як організатора матчу, для якого стадіон «Металіст» є домашньою ареною.

Раніше стало відомо, що КДК УАФ дискваліфікував на один матч та дав два матчі дискваліфікації умовно бразильському півзахиснику «Шахтаря» Тайсону за образливий жест на адресу вболівальників суперника під час зазначеного матчу проти «Динамо».

Також КДК УАФ оштрафував на 500 тисяч київське «Динамо», зобов’язавши його відіграти один матч без глядачів та призначивши ще один матч без глядачів умовно за образливу поведінку вболівальників.