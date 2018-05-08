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    «Шахтар» продовжив контракт з одним з бразильських футболістів

    Алана Патрік пролонгував угоду до кінця 2022 року
    Півзахисник «гірників» Алан Патрік продовжив контракт з українським клубом ще на чотири роки. Про це повідомляються бразильські ЗМІ, зокрема Globo. Навели навіть слова 26-річного футболіста, передає sport.ua. «Шахтар» допоміг відкрити мені двері у Європу та завжди робив все можливе для моєї кар'єри. Побачивши нову угоду
    • Сьогодні, 10:33
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    Алан Патрік (справа). Фото Divulga&ccedil;&atilde;o
    Алан Патрік (справа). Фото Divulgação

    Алана Патрік пролонгував угоду до кінця 2022 року

    Півзахисник «гірників» Алан Патрік продовжив контракт з українським клубом ще на чотири роки.

    Про це повідомляються бразильські ЗМІ, зокрема Globo.

    Навели навіть слова 26-річного футболіста, передає sport.ua.

    «Шахтар» допоміг відкрити мені двері у Європу та завжди робив все можливе для моєї кар'єри. Побачивши нову угоду та порадившись з родиною й агентом, я прийняв єдине правильне рішення», - сказав Патрік.

    «Щасливий бути тут. Сподіваюся, зможу виграти з «Шахтарем» якомога більше трофеїв», - додав він.

    Бразильський півзахисник підписав контракт з «гірниками» у 2011 році, проте відразу пробитися до складу йому так і не вдалося.

    Якийсь час Алан Патрік провів в оренді в «Інтернасьоналі», «Палмейрасі» та «Фламенго», після чого повернувся у «Шахтар» у січні 2017-го.

    Зазначається, що нова угода футболіста з клубом розрахована до грудня 2022 року.

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