«Шахтар» продовжив контракт з одним з бразильських футболістів
- Сьогодні, 10:33
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Алана Патрік пролонгував угоду до кінця 2022 року
Півзахисник «гірників» Алан Патрік продовжив контракт з українським клубом ще на чотири роки.
Про це повідомляються бразильські ЗМІ, зокрема Globo.
Навели навіть слова 26-річного футболіста, передає sport.ua.
«Шахтар» допоміг відкрити мені двері у Європу та завжди робив все можливе для моєї кар'єри. Побачивши нову угоду та порадившись з родиною й агентом, я прийняв єдине правильне рішення», - сказав Патрік.
«Щасливий бути тут. Сподіваюся, зможу виграти з «Шахтарем» якомога більше трофеїв», - додав він.
Бразильський півзахисник підписав контракт з «гірниками» у 2011 році, проте відразу пробитися до складу йому так і не вдалося.
Якийсь час Алан Патрік провів в оренді в «Інтернасьоналі», «Палмейрасі» та «Фламенго», після чого повернувся у «Шахтар» у січні 2017-го.
Зазначається, що нова угода футболіста з клубом розрахована до грудня 2022 року.