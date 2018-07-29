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    «Шахтар» розгромно переміг «Арсенал-Київ»

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    &laquo;Шахтар&raquo; розгромно переміг &laquo;Арсенал-Київ&raquo;. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo; - «Шахтар» розгромно переміг «Арсенал-Київ»
    «Шахтар» розгромно переміг «Арсенал-Київ». Фото ФК «Шахтар»

    «Арсенал» опустився на останнє місце у турнірній таблиці УПЛ

    У матчі другого туру УПЛ донецький «Шахтар» розгромно переміг дебютанта ліги «Арсенал-Київ» – 3:0.

    Гра пройшла під тотальним домінуванням «гірників».

    Вже на 10 хвилині матчу дебютант «Шахтар» Жуніор Мораес з передачі Тайсона у другому поспіль матчі забиває гол – 1:0.

    На 32 хвилині матчу Фернандо від передачі знову того ж Тайсона низом пробив у кут воріт київського клубу і подвоїв рахунок на табло.

    Але не довго протрималась перевага «гірників» у два голи.

    Через декілька хвилин Тайсону вдалося довести рахунок до розгромного – 3:0 у першому таймі.

    «Арсенал» наніс лише один удар у сторону воріт «Шахтаря».

    Питання про переможця гри вирішилося у першому таймі. У другій половині зустрічі темп поєдинку спав і рахунок залишився незмінним.

    Відтак, «Шахтар» здобув 3 очки і вийшов на першу місце у турнірній таблиці УПЛ.

    «Шахтар» – «Арсенал» – 3:0

    Голи: Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37

    Джерело: 24 канал

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