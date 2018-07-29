«Шахтар» розгромно переміг «Арсенал-Київ»

«Арсенал» опустився на останнє місце у турнірній таблиці УПЛ

У матчі другого туру УПЛ донецький «Шахтар» розгромно переміг дебютанта ліги «Арсенал-Київ» – 3:0.

Гра пройшла під тотальним домінуванням «гірників».

Вже на 10 хвилині матчу дебютант «Шахтар» Жуніор Мораес з передачі Тайсона у другому поспіль матчі забиває гол – 1:0.

На 32 хвилині матчу Фернандо від передачі знову того ж Тайсона низом пробив у кут воріт київського клубу і подвоїв рахунок на табло.

Але не довго протрималась перевага «гірників» у два голи.

Через декілька хвилин Тайсону вдалося довести рахунок до розгромного – 3:0 у першому таймі.

«Арсенал» наніс лише один удар у сторону воріт «Шахтаря».

Питання про переможця гри вирішилося у першому таймі. У другій половині зустрічі темп поєдинку спав і рахунок залишився незмінним.

Відтак, «Шахтар» здобув 3 очки і вийшов на першу місце у турнірній таблиці УПЛ.

«Шахтар» – «Арсенал» – 3:0

Голи: Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37