«Шахтар» розгромно переміг «Арсенал-Київ»
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«Арсенал» опустився на останнє місце у турнірній таблиці УПЛ
У матчі другого туру УПЛ донецький «Шахтар» розгромно переміг дебютанта ліги «Арсенал-Київ» – 3:0.
Гра пройшла під тотальним домінуванням «гірників».
Вже на 10 хвилині матчу дебютант «Шахтар» Жуніор Мораес з передачі Тайсона у другому поспіль матчі забиває гол – 1:0.
На 32 хвилині матчу Фернандо від передачі знову того ж Тайсона низом пробив у кут воріт київського клубу і подвоїв рахунок на табло.
Але не довго протрималась перевага «гірників» у два голи.
Через декілька хвилин Тайсону вдалося довести рахунок до розгромного – 3:0 у першому таймі.
«Арсенал» наніс лише один удар у сторону воріт «Шахтаря».
Питання про переможця гри вирішилося у першому таймі. У другій половині зустрічі темп поєдинку спав і рахунок залишився незмінним.
Відтак, «Шахтар» здобув 3 очки і вийшов на першу місце у турнірній таблиці УПЛ.
«Шахтар» – «Арсенал» – 3:0
Голи: Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37
Джерело: 24 канал