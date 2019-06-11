«Шахтар» залишився без тренера: Фонсека пішов у «Рому»



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Паулу Фонсека Record

Після трьох сезонів роботи з «гірниками» португалець Паулу Фонсека залишив «Шахтар»

Португальський 46-річний фахівець Паулу Фонсека залишив посаду головного тренера «Шахтаря», аби очолити італійську «Рому». Відставку головного тренера офіційно підтвердили в донецькому клубі.

Фонсека очолив «Шахтар» 1 червня 2016 року. За три сезони з командою виграв три чемпіонських титули та три Кубка України. Загалом на чолі з португальцем «гірники» перемогли в 103 поєдинках з 139-ти.

Угода Фенсеки з «Ромою» розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один. Раніше повідомлялося, що в Італії фахівець зароблятиме 2-3 мільйони євро на рік, а «Шахтар» отримає компенсацію в 1,5 мільйона євро за дочасне розірвання угоди з тренером.