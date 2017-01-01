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    «Шахтар» запропонував Фонсеці дворічний контракт на покращених умовах

    Як пишуть ЗМІ, Паулу серйозно налаштований залишитися у донецькому клубі
    Переговори між «Шахтарем» і португальським фахівцем Паулу Фонсекою про укладення нового контракту стартували. Про це інформує Mais Futebol. Чинний контракт Фонсеки закінчується влітку майбутнього року. У «Шахтарі» задоволені роботою тренера, тому запропонували йому контракт ще на два сезони з дуже привабливими умовами у
    • Вчора, 20:33
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    Паулу Фонсека. Фото &laquo;Шахтар&raquo;
    Паулу Фонсека. Фото «Шахтар»

    Як пишуть ЗМІ, Паулу серйозно налаштований залишитися у донецькому клубі

    Переговори між «Шахтарем» і португальським фахівцем Паулу Фонсекою про укладення нового контракту стартували.

    Про це інформує Mais Futebol.

    Чинний контракт Фонсеки закінчується влітку майбутнього року.

    У «Шахтарі» задоволені роботою тренера, тому запропонували йому контракт ще на два сезони з дуже привабливими умовами у фінансовому плані.

    Інтереси Фонсеки представляє організація Doyen.

    Переговори просуваються добре, тому все вказує на те, що незабаром португалець підпише новий контракт, хоч у нього є пропозиції і від інших клубів.

    Нагадаємо, Фонсека не знає, чи продовжить працювати у «Шахтарі» у наступному сезоні.

    Джерело: Террикон

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека
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