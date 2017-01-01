«Шахтар» запропонував Фонсеці дворічний контракт на покращених умовах
- Вчора, 20:33
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Паулу Фонсека. Фото «Шахтар»
Як пишуть ЗМІ, Паулу серйозно налаштований залишитися у донецькому клубі
Переговори між «Шахтарем» і португальським фахівцем Паулу Фонсекою про укладення нового контракту стартували.
Про це інформує Mais Futebol.
Чинний контракт Фонсеки закінчується влітку майбутнього року.
У «Шахтарі» задоволені роботою тренера, тому запропонували йому контракт ще на два сезони з дуже привабливими умовами у фінансовому плані.
Інтереси Фонсеки представляє організація Doyen.
Переговори просуваються добре, тому все вказує на те, що незабаром португалець підпише новий контракт, хоч у нього є пропозиції і від інших клубів.
Нагадаємо, Фонсека не знає, чи продовжить працювати у «Шахтарі» у наступному сезоні.
Джерело: Террикон