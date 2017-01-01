«Шахтар» запропонував Фонсеці дворічний контракт на покращених умовах

Як пишуть ЗМІ, Паулу серйозно налаштований залишитися у донецькому клубі

Переговори між «Шахтарем» і португальським фахівцем Паулу Фонсекою про укладення нового контракту стартували. Про це інформує Mais Futebol. Чинний контракт Фонсеки закінчується влітку майбутнього року. У «Шахтарі» задоволені роботою тренера, тому запропонували йому контракт ще на два сезони з дуже привабливими умовами у



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Паулу Фонсека. Фото «Шахтар»

Як пишуть ЗМІ, Паулу серйозно налаштований залишитися у донецькому клубі

Переговори між «Шахтарем» і португальським фахівцем Паулу Фонсекою про укладення нового контракту стартували.

Про це інформує Mais Futebol.

Чинний контракт Фонсеки закінчується влітку майбутнього року.

У «Шахтарі» задоволені роботою тренера, тому запропонували йому контракт ще на два сезони з дуже привабливими умовами у фінансовому плані.

Інтереси Фонсеки представляє організація Doyen.

Переговори просуваються добре, тому все вказує на те, що незабаром португалець підпише новий контракт, хоч у нього є пропозиції і від інших клубів.

Нагадаємо, Фонсека не знає, чи продовжить працювати у «Шахтарі» у наступному сезоні.

Джерело: Террикон