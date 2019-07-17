«Шальке» поїхав на тренувальні збори без Коноплянки
Євген Коноплянка
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Український півзахисник готується за індивідуальною програмою
Німецький «Шальке» вирушив на тренувальні збори без українського півзахисника Євгена Коноплянки, інформує Ruhr24.
Коноплянка готується за індивідуальною програмою та не брав участі в загальнокомандних заняттях.
Раніше повідомлялося про можливий перехід українця до турецьких «Фенербахче» чи «Бешикташа».
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Коноплянка перейшов до «Шальке» 2016 року з іспанської «Севільї» на правах оренди. За рік українець уклав з німецьким клубом угоду.