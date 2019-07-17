«Шальке» поїхав на тренувальні збори без Коноплянки



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Євген Коноплянка Твіттер

Український півзахисник готується за індивідуальною програмою

Німецький «Шальке» вирушив на тренувальні збори без українського півзахисника Євгена Коноплянки, інформує Ruhr24.

Коноплянка готується за індивідуальною програмою та не брав участі в загальнокомандних заняттях.

Раніше повідомлялося про можливий перехід українця до турецьких «Фенербахче» чи «Бешикташа».

Коноплянка перейшов до «Шальке» 2016 року з іспанської «Севільї» на правах оренди. За рік українець уклав з німецьким клубом угоду.