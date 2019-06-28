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    У «Шальке» не бачать майбутнього для Коноплянки

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    Євген Коноплянка - У «Шальке» не бачать майбутнього для Коноплянки
    Євген Коноплянка
    ESPN

    Півзахисник збірної України залишить німецький клуб

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка має залишити «Шальке». У німецькому клубі не бачать майбутнього для футболіста.

    «Коноплянка шукатиме собі новий виклик», - повідомив генеральний директор «Шальке» Йохен Шнайдер у клубному твіттері.

    Коноплянка перейшов до «Шальке» наприкінці літа 2016 року з іспанської «Севільї» на правах оренди. У червні 2017 року німецький клуб викупив контракт українця. 

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