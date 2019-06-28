У «Шальке» не бачать майбутнього для Коноплянки
Євген Коноплянка
ESPN
Півзахисник збірної України залишить німецький клуб
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка має залишити «Шальке». У німецькому клубі не бачать майбутнього для футболіста.
«Коноплянка шукатиме собі новий виклик», - повідомив генеральний директор «Шальке» Йохен Шнайдер у клубному твіттері.
Коноплянка перейшов до «Шальке» наприкінці літа 2016 року з іспанської «Севільї» на правах оренди. У червні 2017 року німецький клуб викупив контракт українця.
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