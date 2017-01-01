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    Олімпійська чемпіонка із США отримала $1,25 млн за своє мовчання про тренера-педофіла

    Маккайла Мароні звинуватила Національний олімпійський комітет США й Університет штату Мічиган
    Олімпійська чемпіонка 2012 року гімнастка Маккайла Мароні отримала 1,25 мільйона доларів за приховування інформації про домагання з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Раніше 22-річна екс-спортсменка подала позов, звинувативши Національний олімпійський комітет США й Університет штату
    • 21 Грудня, 14:52
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    Маккайла Мароні
    Маккайла Мароні

    Маккайла Мароні звинуватила Національний олімпійський комітет США й Університет штату Мічиган

    Олімпійська чемпіонка 2012 року гімнастка Маккайла Мароні отримала 1,25 мільйона доларів за приховування інформації про домагання з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Раніше 22-річна екс-спортсменка подала позов, звинувативши Національний олімпійський комітет США й Університет штату Мічиган, у якому працював медик, у примусі до висновку таємної угоди про нерозголошення.

    Мароні стверджувала, що договір зі збірною США був підписаний у грудні 2016 року після кількох років психологічних травм і сексуального насильства.

    Раніше 54-річний Нассар був засуджений до 60 років в'язниці за дитячу порнографію – на його комп'ютері були виявлені 37 тисяч знімків подібного роду.

    Окрім того, понад 140 спортсменок звинуватили його у сексуальних домаганнях, проте він визнав свою провину лише у семи.

    У числі постраждалих, крім Мароні, називаються гімнастки Габріель Дуглас та Елі Райсман.

    Справа про домаганнях буде розглядатися окремо в січні.

    Нагадаємо, Мароні зізналася, що її ґвалтували, починаючи з 13-ти років.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    США спортивна гімнастика скандал
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