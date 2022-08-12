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Ще один український футбольний клуб вилетів із єврокубків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ще один український футбольний клуб вилетів із єврокубків

Єврокубкову осінь матимуть лише три українські клуби

Луганська Зоря програла на виїзді румунській Університаті 0:3 у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій та із загальним рахунком 1:3 припинила виступи в єврокубках.

Господарі поля вийшли вперед уже на 5-й хвилині, коли відзначився Раул Сілва. На початку другого тайму їхню перевагу своїм голом збільшив Байарам.

 Вже за три хвилини Університатя довела рахунок до розгромного після того, як свій результативний удар завдав Банку – 3:0.

Виліт «Зорі» означає, що Україна матиме лише три клуби у єврокубковій осені. Поки що невідомо, де саме гратимуть «Динамо» (вийшло у плей-оф раунд Ліги чемпіонів) та «Дніпро-1» (стартуватиме у плей-оф раунді Ліги Європи). «Шахтар» автоматично пройшов до групи ЛЧ.

«Зоря» - другий український клуб, що припинив виступи у єврокубках. На стадії другого раунду Ліги Конференцій турнір залишила «Ворскла», яка в овертаймі поступилася шведському клубу АІК.

«Зоря» уперше за три роки не виступить у групі єврокубків. У сезоні 2019/20 луганці припинили виступи у плей-оф раунді Ліги Європи, вилетівши від «Еспаньйола».

Теги: УДАР

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