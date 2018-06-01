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    Шевченко про матч з Марокко: Позитивний момент у тому, що у складних ситуаціях ми виглядали як команда

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    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ - Шевченко про матч з Марокко: Позитивний момент у тому, що у складних ситуаціях ми виглядали як команда
    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

    Головний тренер збірної України прокоментував нічийний результат у товариському матчі з Марокко

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з пресою після матчу з Марокко.

    За словами українського фахівця, гра проти Марокко виявилася дуже складною.

    «Гра була дуже складною, різниця у підготовці відчувається відразу, тому що Марокко готується до чемпіонату світу, в той час як у наших гравців усі офіційні матчі вже позаду, вже час відпустки. Все це відображається на полі. Але я радий, що хлопці у складних моментах проявили характер, діяли компактно. У тих епізодах, коли було складно, ми побачили згуртованість та розуміння ігрової ситуації. Моменти були і в нас, і в суперників. Можливо, у марокканців трохи більше, оскільки вони фізично виглядали краще. В цілому ж сьогодні ми здобули пристойний результат», - вважає Шевченко.

    «Втома позначилася у другому таймі, хоча ми й зробили чимало замін. Маліновський, в якого тільки-но закінчилися серйозні поєдинки за клуб, виглядав краще. Решті хлопців було важче. Втім, віддача біла стовідсотковою. В цілому я задоволений, була компактність, все нормально», - додав тренер.

    Шевченко також пояснив, чому вирішив змінити Ярмоленка після першого тайму, а також ряд інших замін.

    «Так, ці заміни були заплановані, оскільки на нас чекає ще гра з Албанією. У нас усього три флангових гравці та два форварди, тому брак футболістів на деяких позиціях дається взнаки. Треба розподіляти час, відчувається втома. Ярмоленко нещодавно тільки відновився після травми. Я заздалегідь сказав хлопцям, що буду робити багато замін і намагатися дати зіграти усім у цих двох матчах», - пояснив свої рішення фахівець.

    Оцінив Андрій Миколайович і гру дебютантів в обличчі Шапаренка та Бурди.

    «Оцінюю добре, все нормально. Для такої зустрічі, з суперником, який готується до чемпіонату світу, зарядженим на боротьбу, вважаю, вся команда зіграла добре. Наші новачки — молодці. Ротація на матч з Албанією? Спочатку повернемося до місця розташування, подивимося, хто в якому стані перебуває. Але замість тих, хто провів сьогодні 90 хвилин, ми, мабуть, поставимо більш свіжих гравців», - сказав тренер.

    «Користь від поєдинку? Головний позитивний момент у тому, що у складних ситуаціях ми виглядали як команда. Не все виходило, але головні якості, бійцівські, ми проявили. Компактність, віра один в одного і гра на нуль — ось головний підсумок», - підкреслив Шевченко.

    Нагадаємо, збірна України в Женеві у товариському матчі зіграла внічию з командою Марокко (0:0).

    За матеріалами ffu.ua

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