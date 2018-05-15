Шевченко викликав на збір національної команди України 25 футболістів

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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Тренерський штаб залишає за собою можливість довикликати гравців у разі необхідності

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав 25 футболістів для участі у зборі, що відбудеться з 23 травня по 4 червня.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

До гравців з іноземних чемпіонатів, яких керманич збірної викликав раніше, додалися футболісти, які виступають у Прем’єр-лізі України.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Динамо» Київ), Андрій Лунін («Зоря» Луганськ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі — «Шахтар» Донецьк), Микита Бурда, Артем Шабанов (обидва — «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Славія», Чехія), Олександр Караваєв («Зоря» Луганськ).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — «Шахтар» Донецьк), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д, Німеччина), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія).

Нападники: Артем Бєсєдін («Динамо» Київ), Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Євген Селезньов («Акхісар Беледієспор», Туреччина).

Викликаний раніше Артем Кравець переведений до резерву.

Тренерський штаб залишає за собою можливість довикликати гравців у разі необхідності.