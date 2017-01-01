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    Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії провести спаринг із збірною України

    Тіте така ідея сподобалася
    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії Тіте провести товариський матч в Україні. За словами Шевченка, тренеру збірної Бразилії ідея сподобалася. «Я запропонував йому провести контрольну зустріч в травні в Україні. Тренеру бразильців ця ідея сподобалася, але він сказав, що все
    • Сьогодні, 11:50
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    Андрій Шевченко
    Андрій Шевченко

    Тіте така ідея сподобалася

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії Тіте провести товариський матч в Україні.

    За словами Шевченка, тренеру збірної Бразилії ідея сподобалася.

    «Я запропонував йому провести контрольну зустріч в травні в Україні. Тренеру бразильців ця ідея сподобалася, але він сказав, що все вирішиться найближчим часом, коли буде зверстаний план підготовки його команди до світового форуму», - сказав Шевченко.

    Нагадаємо, збірна України планує провести чотири спаринги до старту Чемпіонату світу-2018.

    Джерело: zbirna.com

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