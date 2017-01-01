Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії провести спаринг із збірною України

Тіте така ідея сподобалася

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії Тіте провести товариський матч в Україні. За словами Шевченка, тренеру збірної Бразилії ідея сподобалася. «Я запропонував йому провести контрольну зустріч в травні в Україні. Тренеру бразильців ця ідея сподобалася, але він сказав, що все