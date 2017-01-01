Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії провести спаринг із збірною України
- Сьогодні, 11:50
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Андрій Шевченко
Тіте така ідея сподобалася
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії Тіте провести товариський матч в Україні.
За словами Шевченка, тренеру збірної Бразилії ідея сподобалася.
«Я запропонував йому провести контрольну зустріч в травні в Україні. Тренеру бразильців ця ідея сподобалася, але він сказав, що все вирішиться найближчим часом, коли буде зверстаний план підготовки його команди до світового форуму», - сказав Шевченко.
Нагадаємо, збірна України планує провести чотири спаринги до старту Чемпіонату світу-2018.
Джерело: zbirna.com