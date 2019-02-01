Шовковський: «Запитав Лобановського: «Що б ви зробили, якби вашу дружину вдарили?»



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Олександр Шовковський Фото із соцмереж

Легендарний воротар «Динамо» пригадав історію з бійкою на дискотеці

«Після якогось матчу я та ще четверо або п'ятеро гравців зі своїми дружинами пішли на дискотеку. Один хлопець вдарив дружину нашого партнера. Вийшла така сильна бійка: я трьох або чотирьох на себе взяв, розштовхав і розкидав усіх. Потім мене вивели з закладу і не хотіли впускати назад, тому я кинув охоронця через себе вниз по сходах. Дістався до того хлопця і поклав його тихесенько на підлогу», - розповів Шовковський.

За словами колишнього воротаря збірної України, про цей випадок мало хто дізнався, тому що раніше не було соціальних мереж, однак згодом була серйозна розмова з головним тренером.

«Історія мала продовження з керівництвом клубу. Лобановський вирішив одного з гравців відрахувати. Я прийшов до Валерія Васильовича, сказав: «Ми були не праві, ви маєте право нас покарати. Втім, що б ви зробили, якби вашу дружину вдарили?» Питання було ключовим. Зробили попередження, штрафи не отримали, ніхто не був відрахований», - поділився спогадами Шовковський.

Джерело: ОТДУШИВДУШУ