Син Григорія Суркіса подає надії у великому футболі

Юний воротар у складі київського «Динамо» отримав індивідуальну нагороду

Після завершення міжнародного футбольного турніру «Dinamo Cup-2018», який проходив у Мінську, організатори турніру відзначили цінними нагородами найкращих гравців у різних номінаціях. Змагання проводилися серед футболістів вікової групи U-12 (гравці 2006 року народження), а київське «Динамо» посіло друге місце, поступившись



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В'ячеслав Суркіс

Юний воротар у складі київського «Динамо» отримав індивідуальну нагороду

Після завершення міжнародного футбольного турніру «Dinamo Cup-2018», який проходив у Мінську, організатори турніру відзначили цінними нагородами найкращих гравців у різних номінаціях.

Змагання проводилися серед футболістів вікової групи U-12 (гравці 2006 року народження), а київське «Динамо» посіло друге місце, поступившись у фіналі по пенальті «Анжі».

Серед номінантів опинився і представник київської команди, інформує офіційний сайт «Динамо».

Найкращим воротарем організатори турніру визнали В'ячеслава Суркіса, який отримав відповідний приз.

«Особливо приємно, що до складу експертної комісії, яка визначала переможців, входив капітан молодіжної збірної Білорусі та провідні фахівці білоруського футболу на чолі з легендарним тренером збірної СРСР, знаменитим наставником збірної Білорусі та мінського «Динамо», яке він приводив до чемпіонства у 1982 році, Едуардом Малофєєвим», - йдеться у повідомленні прес-служби київського клубу.

«На експертне журі справила враження надійна гра нашого голкіпера та його сейви під час матчів, а Едуард Васильович вручив йому заслужену нагороду», - додається.

Зауважимо, що В'ячеслав – син Григорія Суркіса.