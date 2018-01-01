Син відомого гонщика Формули-1 Монтойї став членом гоночної академії Ferrari

Себастьян Монтойя вчитиметься під крилом головного суперника його батька, коли той виступав у Формулі-1

Себастьян Монтойя, син екс-пілота Ф1 Хуана Пабло Монтойї, продовжить кар’єру у європейському картингу, але тепер в якості офіційного пілота Tony Kart і члена гоночної академії Ferrari. Протягом усіх років колумбійця у Формулі-1 його головним суперником були Міхаель Шумахер і Ferrari. Тепер 12-річний син Монтойї потрапив під крило Скудерії,



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Себастьян Монтойя вчитиметься під крилом головного суперника його батька, коли той виступав у Формулі-1

Себастьян Монтойя, син екс-пілота Ф1 Хуана Пабло Монтойї, продовжить кар’єру у європейському картингу, але тепер в якості офіційного пілота Tony Kart і члена гоночної академії Ferrari.

Протягом усіх років колумбійця у Формулі-1 його головним суперником були Міхаель Шумахер і Ferrari.

Тепер 12-річний син Монтойї потрапив під крило Скудерії, що має допомогти йому побудувати кар’єру в автоспорті.

Себастьян Монтойя стане одним з 11-ти офіційних пілотів Tony Kart, провідного виробника в індустрії картингових перегонів.

Змагання у чемпіонаті Європи з картингу юнак поєднуватиме з навчанням в академії Ferrari. Окрім безпосередньо аспектів водіння на високій швидкості, Себастьян вивчатиме також багато інших важливих для професійного гонщика речей.

Серед інших учасників гоночної академії Ferrari у 2018 році – пілот Alfa Romeo Sauber Шарль Леклер, а також Джуліано Алезі, Енцо Фіттіпальді, Антоніо Фуоко та інші.

Нагадаємо, племінник Шумахера здобув першу перемогу у Формулі-4.

Джерело: ua.motorsport.com