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    Син відомого гонщика Формули-1 Монтойї став членом гоночної академії Ferrari

    Себастьян Монтойя вчитиметься під крилом головного суперника його батька, коли той виступав у Формулі-1
    Себастьян Монтойя, син екс-пілота Ф1 Хуана Пабло Монтойї, продовжить кар’єру у європейському картингу, але тепер в якості офіційного пілота Tony Kart і члена гоночної академії Ferrari. Протягом усіх років колумбійця у Формулі-1 його головним суперником були Міхаель Шумахер і Ferrari. Тепер 12-річний син Монтойї потрапив під крило Скудерії,
    • Сьогодні, 09:46
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    Себастьян Монтойя вчитиметься під крилом головного суперника його батька, коли той виступав у Формулі-1

    Себастьян Монтойя, син екс-пілота Ф1 Хуана Пабло Монтойї, продовжить кар’єру у європейському картингу, але тепер в якості офіційного пілота Tony Kart і члена гоночної академії Ferrari.

    Протягом усіх років колумбійця у Формулі-1 його головним суперником були Міхаель Шумахер і Ferrari.

    Тепер 12-річний син Монтойї потрапив під крило Скудерії, що має допомогти йому побудувати кар’єру в автоспорті.

    Себастьян Монтойя стане одним з 11-ти офіційних пілотів Tony Kart, провідного виробника в індустрії картингових перегонів.

    Змагання у чемпіонаті Європи з картингу юнак поєднуватиме з навчанням в академії Ferrari. Окрім безпосередньо аспектів водіння на високій швидкості, Себастьян вивчатиме також багато інших важливих для професійного гонщика речей.

    Серед інших учасників гоночної академії Ferrari у 2018 році – пілот Alfa Romeo Sauber Шарль Леклер, а також Джуліано Алезі, Енцо Фіттіпальді, Антоніо Фуоко та інші.

    Нагадаємо, племінник Шумахера здобув першу перемогу у Формулі-4.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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