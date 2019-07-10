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    Система VAR працюватиме в чемпіонаті України в обмеженому режимі

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    Система VAR - Система VAR працюватиме в чемпіонаті України в обмеженому режимі
    Система VAR
    Wired UK

    У першому колі чемпіонату України VAR працюватиме офлайн

    Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав рішення про використання системи відео допомоги арбітрам (VAR) на матчах чемпіонату України.

    Однак у першому колі чемпіонату сезону-2019/20 ця система працюватиме в обмеженому режимі – офлайн. УАФ стверджує, що це потрібно для тестування обладнання та навчання арбітрів.

    Запуск системи онлайн планується з другого кола чемпіонату України сезону-2019/20, коли надійдуть відповідні дозволи від ФІФА.

    Система VAR допомагає арбітрам переглядати суперечливі моменти та затверджувати виважені рішення в них.

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