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    «Карпати» орендували футболіста «Лаціо»

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    Абукара Мохамед - «Карпати» орендували футболіста «Лаціо»
    Абукара Мохамед
    Zimbio

    За львів’ян виступатиме гравець молодіжної збірної Фінляндії сомалійського походження

    Львівські «Карпати» повідомили про оренду 20-річного півзахисника італійського «Лаціо» Абукара Мохамеда.

    Угоду розраховано на рік з правом викупу.

    Мохамед виступав за молодіжну команду «Лаціо» та кілька разів потрапляв в заявку основної команди на матчі серії А.

    На міжнародному рівні сомалійського походження Мохамед виступає за молодіжну збірну Фінляндії. 

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