«Карпати» орендували футболіста «Лаціо»
Абукара Мохамед
Zimbio
За львів’ян виступатиме гравець молодіжної збірної Фінляндії сомалійського походження
Львівські «Карпати» повідомили про оренду 20-річного півзахисника італійського «Лаціо» Абукара Мохамеда.
Угоду розраховано на рік з правом викупу.
Мохамед виступав за молодіжну команду «Лаціо» та кілька разів потрапляв в заявку основної команди на матчі серії А.
На міжнародному рівні сомалійського походження Мохамед виступає за молодіжну збірну Фінляндії.
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