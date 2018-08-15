Скандальний президент грецького клубу розповів, як уболівав за київське «Динамо»



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Іван Саввіді (у центрі стоїть). Фото «СЭ»

Іван Саввіді був проти московського «Спартака» ще з радянських часів

Президент ПАОКа Іван Саввіді після перемоги над «Спартаком» у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів за словами у кишеню не ліз.

Зокрема, він зазначив, що «Спартак» - це клуб з величезними історією та можливостями.

«Зізнаюся – мені дуже хотілося, щоб «Спартак» був принижений на своєму переповненому стадіоні. У підсумку він і отримав це приниження», - розпочав він.

«ПАОК поставив «автобус»? Нехай пишуть, що хочуть. Ми викинули з Ліги чемпіонів «Спартак» і рухаємося далі», - додав Саввіді.

Власник клубу із Салонік ще раз повторився, що йому приємно, що «Спартак» принижений на своєму повному стадіоні, інформує «Спорт-Экспресс».

«Вважаю, що «Спартак» зі своїм імунітетом міг і без трьох футболістів грати. Він завжди небезпечний. Я ще з радянських часів завжди вболівав проти «Спартака». У той період я був великим шанувальником київського «Динамо». Сьогодні ми зламали характер «Спартака», - підсумував він.

Нагадаємо, Іван Саввіді відсторонений від футболу у Греції на три роки.

Справа у тому, що у березні нинішнього року він вийшов на поле з кобурою за поясом і накинувся на арбітра.