Скаути «Мілану» переглядали півзахисника «Шахтаря»
Тайсон
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Італійці ще влітку цікавилися бразильським футболістом
Скаути італійського «Мілану» відвідали матч Ліги чемпіонів «Динамо» (Загреб) – «Шахтар». Вони переглядали бразильського півзахисника «гірників» Тайсона та хорватського хавбека Дані Ольмо, інформує Calciomercato.
Поточного сезону 31-річний Тайсон забив 6 м’ячів та віддав 8 передач у 16-ти поєдинках.
Минулого літа «Мілан» уже цікавився Тайсоном, однак «Шахтар» не захотів знижувати вартість футболіста з 30 до 25-ти мільйонів євро.
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