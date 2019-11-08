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    Скаути «Мілану» переглядали півзахисника «Шахтаря»

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    Тайсон - Скаути «Мілану» переглядали півзахисника «Шахтаря»
    Тайсон
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    Італійці ще влітку цікавилися бразильським футболістом

    Скаути італійського «Мілану» відвідали матч Ліги чемпіонів «Динамо» (Загреб) – «Шахтар». Вони переглядали бразильського півзахисника «гірників» Тайсона та хорватського хавбека Дані Ольмо, інформує Calciomercato.

    Поточного сезону 31-річний Тайсон забив 6 м’ячів та віддав 8 передач у 16-ти поєдинках.

    Минулого літа «Мілан» уже цікавився Тайсоном, однак «Шахтар» не захотів знижувати вартість футболіста з 30 до 25-ти мільйонів євро.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Тайсон ФК «Мілан»
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