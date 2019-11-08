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    Зірковий Ібрагімович продовжить кар’єру в Європі

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    Златан Ібрагімович - Зірковий Ібрагімович продовжить кар’єру в Європі
    Златан Ібрагімович
    МЛС

    38-річний нападник повернеться до Італії

    Знаменитий 38-річний шведський нападник Златан Ібрагімович продовжить клубну кар’єру в Італії. Футболіст повернеться до «Мілану», за який уже виступав з 2010 по 2012 рік.

    Про це повідомив комісіонер американської МЛС Дон Гарбер.

    Чинна угода футболіста з клубом «Лос-Анджелес Гелексі» розрахована до 31 грудня 2019 року.

    «Златан переходить у «Мілан», в один з топ-клубів світу. За останні два роки він ледь не всі рекорди побив. За ним цікаво спостерігати. Він не дає нудьгувати», - передає слова Гарбера ESPN.

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    У Європі Ібрагымович грав за «Аякс», «Ювентус», «Барселону», «Інтер», «Мілан», «ПСЖ» та «Манчестер Юнайтед», а починав кар’єру у шведському «Мальме».

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