Скаути «Реал» стежать відразу за п'ятьма футболістами «Аякса»



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Скаути «Королівського клубу» будуть присутні на матчі «Аякса» з «Валенсією» в Лізі чемпіонів і спостерігати за грою потенційних новачків

Футболісти амстердамського «Аякса» продовжують привертати увагу провідних клубів Європи, серед яких мадридський «Реал».

Як повідомляє AS, «вершкові» в даний час стежать за виступами відразу декількох гравців нідерландської команди, серед яких 26-річний півзахисник Хакім Зіеш, 22-річний нападник Давид Нерес і 21-річні захисники Лісандро Мартінес і Едсон Альварес. Також «Реал» продовжує спостерігати за 22-річним хавбеком Донні ван де Беком, в послугах якого був зацікавлений ще минулого літа.

За словами видання, скаути «Королівського клубу» будуть присутні на матчі «Аякса» з «Валенсією» в Лізі чемпіонів і спостерігати за грою потенційних новачків. Зустріч відбудеться сьогодні, 2 жовтня, в Валенсії і почнеться о 22:00 за київським часом.

Джерело: Чемпионат.com