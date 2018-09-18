Склад суперника «Динамо» по Лізі Європи вдвічі дорожче складу киян
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У свою чергу «Яблонець» володіє найскромнішими підбором виконавців
Французький «Ренн» володіє найдорожчим складом серед клубів групи К поточного розіграшу Ліги Європи, куди також потрапило київське «Динамо».
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює весь склад «Ренна» майже в 125 мільйонів євро , що практично в два рази перевищує сумарну вартість всіх гравців «Динамо» (67 мільйонів євро).
При цьому найдорожчим виконавцем в складі французького клубу є півзахисник Ісмаїла Сарр (14 мільйонів), більше всіх у «біло-синіх» зараз коштує вінгер Віктор Циганков (8 мільйонів).
Вартість гравців «Астани» оцінюється в 24,2 мільйона євро, а чеського «Яблонця» - в 12,1 мільйона євро, де близько 15% від усього складу коштує захисник «Шахтаря» і збірної України Едуард Соболь.
Кияни почнуть свій турнірний шлях зустріччю з «Астаною».
Матч «Динамо» - «Астана» відбудеться 20 вересня, о 20:00.
Джерело: Xsport.ua