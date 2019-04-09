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    Снігур стартувала з впевненої перемоги на турнірі в Осаці

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    Дарія Снігур - Снігур стартувала з впевненої перемоги на турнірі в Осаці
    Дарія Снігур

    Дарія Снігур продовжує переможну серію на японських кортах

    У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч, який проходить в японському місті Осака, юна українська тенісистка Дарія Снігур здобула перемогу над японкою Міо Кодзакі, що отримала wild card в основну сітку: 6:0, 6:2.

    Наступною суперницею Снігур стане друга ракетка турніру Хан На Ре з Південної Кореї.

    Нагадаємо, що минулого тижня Дарія Снігур виграла титул в японському місті Касіва.

    Також варто зазначити, що в активі 17-річної киянки є два професійні титули на 15-тисячниках: в листопаді минулого року в Антальї (Туреччина) і на початку березня цього сезону в Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

    Джерело: btu.org.ua

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