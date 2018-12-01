Снігур зіграє в півфіналі турніру ITF в Антальї
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Дарина Снігур
Фото взяте з сайту xsport.ua
Дарина виграла другий матч за день на турнірі у Туреччині
У чвертьфінальному матчі змагань з призовим фондом $15,000 українська тенісистка, що потрапила до основної сітки через кваліфікацію, більше двох годин боролася з 29-річною Кірстен-Андреєю Відон з Гватемали.
Рахунок зустрічі – 5:7, 7:5, 6:1.
Ця перемога стала другою для Снігур сьогодні: раніше 16-річна киянка обіграла екс-співвітчизницю Гюльнару Назарову у другому колі.
Суперницею Дарини у півфіналі стане третя сіяна румунка Джорджія Андрея Кречун.
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Джерело: btu.org.ua