Снігур зіграє в півфіналі турніру ITF в Антальї



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Дарина Снігур Фото взяте з сайту xsport.ua

Дарина виграла другий матч за день на турнірі у Туреччині

У чвертьфінальному матчі змагань з призовим фондом $15,000 українська тенісистка, що потрапила до основної сітки через кваліфікацію, більше двох годин боролася з 29-річною Кірстен-Андреєю Відон з Гватемали.

Рахунок зустрічі – 5:7, 7:5, 6:1.

Ця перемога стала другою для Снігур сьогодні: раніше 16-річна киянка обіграла екс-співвітчизницю Гюльнару Назарову у другому колі.

Суперницею Дарини у півфіналі стане третя сіяна румунка Джорджія Андрея Кречун.

Джерело: btu.org.ua