  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Соль дебютує за «Динамо»

    • Розсилка
    Соль дебютує за «Динамо»
    «Динамо»

    З'явилися стартові склади матчу киян проти «Олімпіакоса» в Лізі Європи

    Сьогодні «Динамо» проведе свій перший матч у 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Олімпіакоса». У офіційному твіттері киян з’явився стартовий склад команди на поєдинок проти греків. Відзначимо, що дебютну гру проведе новачок Фран Соль.

    «Динамо»: Бойко – Кенджора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шапаренко, Шепелєв – Циганков, Вербич – Соль

    Запасні: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сідклей, Гармаш, Русин, Смирний.

    «Олімпіакос»: Са – Мерія, Сіссе, Вукович, Цімікас – Камара, Гільєрме – Діаш, Фортуніс, Поденсе – Хассан.

    Запасні: Лодигін, Бухалакіс, Натхо, Герреро, Хрістодулопулос, Масурас, Торосідіс.

    Матч розпочнеться о 19:55 за київським чаом. Матч-відповідь «Динамо» – «Олімпіакос» пройде 21 лютого на столичному НСК «Олімпійський. Початок о 22:00.

     

    ФК «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ