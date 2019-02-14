Соль дебютує за «Динамо»
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З'явилися стартові склади матчу киян проти «Олімпіакоса» в Лізі Європи
Сьогодні «Динамо» проведе свій перший матч у 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Олімпіакоса». У офіційному твіттері киян з’явився стартовий склад команди на поєдинок проти греків. Відзначимо, що дебютну гру проведе новачок Фран Соль.
«Динамо»: Бойко – Кенджора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльський, Шапаренко, Шепелєв – Циганков, Вербич – Соль
Запасні: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сідклей, Гармаш, Русин, Смирний.
Наш склад проти «Олімпіакоса»!#FCDKLive #ОлімпіакосДинамо pic.twitter.com/E6v7hOYkKq— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 14 лютого 2019 р.
«Олімпіакос»: Са – Мерія, Сіссе, Вукович, Цімікас – Камара, Гільєрме – Діаш, Фортуніс, Поденсе – Хассан.
Запасні: Лодигін, Бухалакіс, Натхо, Герреро, Хрістодулопулос, Масурас, Торосідіс.
Матч розпочнеться о 19:55 за київським чаом. Матч-відповідь «Динамо» – «Олімпіакос» пройде 21 лютого на столичному НСК «Олімпійський. Початок о 22:00.