Спаринг-партнер Усика розкритикував тренувальний табір українця

Боксер був незадоволений місцем розташування табору та їжею

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (13-0, 11 КО) наразився на критику від свого спаринг-партнера Айзека Чемберлена. «Якщо чесно, то тут трохи похмуро. Але я сюди приїхав не для того, щоб гуляти і насолоджуватися краєвидами. Ми базуємося прямо в центрі міста Київ», - сказав він. Айзек поскаржився на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик та Айзек Чемберлен. Фото: RingSide24

Боксер був незадоволений місцем розташування табору та їжею

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (13-0, 11 КО) наразився на критику від свого спаринг-партнера Айзека Чемберлена.

«Якщо чесно, то тут трохи похмуро. Але я сюди приїхав не для того, щоб гуляти і насолоджуватися краєвидами. Ми базуємося прямо в центрі міста Київ», - сказав він.

Айзек поскаржився на режим харчування під час тренувальних зборів.

«Що тут найгірше? Їжа! Це просто якесь божевілля. Так, нам дають на сніданок кашу, але цю кашу подають з курчам. Я їм і те, й те, але я ніколи раніше їх не змішував. Кальмари, восьминоги, буряк - це добре, але не так, як тут їх готують», - поскаржився Чемберлен рідному SkySports.

Джерело: 24boxing.com.ua