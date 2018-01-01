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    Спаринг-партнер Усика розкритикував тренувальний табір українця

    Боксер був незадоволений місцем розташування табору та їжею
    Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (13-0, 11 КО) наразився на критику від свого спаринг-партнера Айзека Чемберлена. «Якщо чесно, то тут трохи похмуро. Але я сюди приїхав не для того, щоб гуляти і насолоджуватися краєвидами. Ми базуємося прямо в центрі міста Київ», - сказав він. Айзек поскаржився на
    • Сьогодні, 18:31
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    <span>&nbsp;Олександр Усик та Айзек Чемберлен. Фото:&nbsp;RingSide24</span>
     Олександр Усик та Айзек Чемберлен. Фото: RingSide24

    Боксер був незадоволений місцем розташування табору та їжею

    Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (13-0, 11 КО) наразився на критику від свого спаринг-партнера Айзека Чемберлена.

    «Якщо чесно, то тут трохи похмуро. Але я сюди приїхав не для того, щоб гуляти і насолоджуватися краєвидами. Ми базуємося прямо в центрі міста Київ», - сказав він.

    Айзек поскаржився на режим харчування під час тренувальних зборів.

    «Що тут найгірше? Їжа! Це просто якесь божевілля. Так, нам дають на сніданок кашу, але цю кашу подають з курчам. Я їм і те, й те, але я ніколи раніше їх не змішував. Кальмари, восьминоги, буряк - це добре, але не так, як тут їх готують», - поскаржився Чемберлен рідному SkySports.

    Джерело: 24boxing.com.ua

    Київ бокс Олександр Усик
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