Спортивний арбітражний суд дискваліфікував олімпійську чемпіонку з Росії

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Олена Слесаренко

У допінг-пробі спортсменки був виявлений заборонений препарат

Спортивний арбітражний суд (CAS) на чотири роки дискваліфікував російську стрибунку у висоту, олімпійську чемпіонку-2004 Олену Слесаренко.

У допінг-пробі спортсменки був виявлений заборонений препарат туринабол.

Результати Слесаренко, показані в період з 23 серпня 2008 по 22 серпня 2012 року, анульовано.

Дискваліфікація почала діяти з 4 жовтня 2016 року.

Зазначимо, що Слесаренко завершила кар'єру в 2014 році.

Крім золота Ігор-2004, вона ставала четвертою на Олімпіаді-2008, а також двічі вигравала чемпіонат світу в приміщенні (2004, 2006).

Джерело: ТАСС