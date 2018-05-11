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    Спортивний арбітражний суд дискваліфікував олімпійську чемпіонку з Росії

    • Сьогодні, 18:57
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    Олена Слесаренко
    Олена Слесаренко

    У допінг-пробі спортсменки був виявлений заборонений препарат

    Спортивний арбітражний суд (CAS) на чотири роки дискваліфікував російську стрибунку у висоту, олімпійську чемпіонку-2004 Олену Слесаренко.

    У допінг-пробі спортсменки був виявлений заборонений препарат туринабол.

    Результати Слесаренко, показані в період з 23 серпня 2008 по 22 серпня 2012 року, анульовано.

    Дискваліфікація почала діяти з 4 жовтня 2016 року.

    Зазначимо, що Слесаренко завершила кар'єру в 2014 році.

    Крім золота Ігор-2004, вона ставала четвертою на Олімпіаді-2008, а також двічі вигравала чемпіонат світу в приміщенні (2004, 2006).

    Джерело: ТАСС

    допінг чемпіонат світу легка атлетика
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