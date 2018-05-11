Спортивний арбітражний суд дискваліфікував олімпійську чемпіонку з Росії
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Олена Слесаренко
У допінг-пробі спортсменки був виявлений заборонений препарат
Спортивний арбітражний суд (CAS) на чотири роки дискваліфікував російську стрибунку у висоту, олімпійську чемпіонку-2004 Олену Слесаренко.
У допінг-пробі спортсменки був виявлений заборонений препарат туринабол.
Результати Слесаренко, показані в період з 23 серпня 2008 по 22 серпня 2012 року, анульовано.
Дискваліфікація почала діяти з 4 жовтня 2016 року.
Зазначимо, що Слесаренко завершила кар'єру в 2014 році.
Крім золота Ігор-2004, вона ставала четвертою на Олімпіаді-2008, а також двічі вигравала чемпіонат світу в приміщенні (2004, 2006).
Джерело: ТАСС