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    Спортсмен з Тонга, який двічі виступав на Олімпіадах, збирається спробувати новий вид спорту у Токіо-2020

    Піта Тауфатофуа збирається перейти у плавання
    Прапороносець Тонга Піта Тауфатофуа, який виступав у Ріо-2016 у тхеквондо та Пхьончхані-2018 у лижах, збирається стати плавцем у Токіо-2020. Про це повідомляє Reuters. Тауфатофуа зайняв 114-те місце зі 116-ти учасників у лижній гонці на 15 км вільним стилем на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані. «Так, Токіо-2020 – одна з моїх цілей. Три
    • Сьогодні, 21:12
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    Піта Тауфатофуа. Фото Reuters
    Піта Тауфатофуа. Фото Reuters

    Піта Тауфатофуа збирається перейти у плавання

    Прапороносець Тонга Піта Тауфатофуа, який виступав у Ріо-2016 у тхеквондо та Пхьончхані-2018 у лижах, збирається стати плавцем у Токіо-2020.

    Про це повідомляє Reuters.

    Тауфатофуа зайняв 114-те місце зі 116-ти учасників у лижній гонці на 15 км вільним стилем на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані.

    «Так, Токіо-2020 – одна з моїх цілей. Три Олімпіади, три різних види спорту. Подивимося, наскільки це можливо», - сказав Тауфатофуа.

    Спортсмен зазначив, що у Токіо-2020 хоче виступити у плаванні.

    s2.reutersmedia.net

    Піта Тауфатофуа. Фото Reuters

    Окрім цього, Тауфатофуа запам'ятався тим, що на церемоніях відкриття Ріо-2016 і Пхьончхану-2018 пройшов з прапором Тонга голим по пояс у національному одязі.

    Джерело: Tribuna.com

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) тхеквондо лижний спорт
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