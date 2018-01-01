Спортсмен з Тонга, який двічі виступав на Олімпіадах, збирається спробувати новий вид спорту у Токіо-2020
- Сьогодні, 21:12
-
Розсилка
Піта Тауфатофуа. Фото Reuters
Піта Тауфатофуа збирається перейти у плавання
Прапороносець Тонга Піта Тауфатофуа, який виступав у Ріо-2016 у тхеквондо та Пхьончхані-2018 у лижах, збирається стати плавцем у Токіо-2020.
Про це повідомляє Reuters.
Тауфатофуа зайняв 114-те місце зі 116-ти учасників у лижній гонці на 15 км вільним стилем на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані.
«Так, Токіо-2020 – одна з моїх цілей. Три Олімпіади, три різних види спорту. Подивимося, наскільки це можливо», - сказав Тауфатофуа.
Спортсмен зазначив, що у Токіо-2020 хоче виступити у плаванні.
Піта Тауфатофуа. Фото Reuters
Окрім цього, Тауфатофуа запам'ятався тим, що на церемоніях відкриття Ріо-2016 і Пхьончхану-2018 пройшов з прапором Тонга голим по пояс у національному одязі.
Джерело: Tribuna.com