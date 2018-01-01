Спортсмен з Тонга, який двічі виступав на Олімпіадах, збирається спробувати новий вид спорту у Токіо-2020

Піта Тауфатофуа збирається перейти у плавання

Прапороносець Тонга Піта Тауфатофуа, який виступав у Ріо-2016 у тхеквондо та Пхьончхані-2018 у лижах, збирається стати плавцем у Токіо-2020. Про це повідомляє Reuters. Тауфатофуа зайняв 114-те місце зі 116-ти учасників у лижній гонці на 15 км вільним стилем на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані. «Так, Токіо-2020 – одна з моїх цілей. Три



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Піта Тауфатофуа. Фото Reuters

Піта Тауфатофуа збирається перейти у плавання

Прапороносець Тонга Піта Тауфатофуа, який виступав у Ріо-2016 у тхеквондо та Пхьончхані-2018 у лижах, збирається стати плавцем у Токіо-2020.

Про це повідомляє Reuters.

Тауфатофуа зайняв 114-те місце зі 116-ти учасників у лижній гонці на 15 км вільним стилем на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані.

«Так, Токіо-2020 – одна з моїх цілей. Три Олімпіади, три різних види спорту. Подивимося, наскільки це можливо», - сказав Тауфатофуа.

Спортсмен зазначив, що у Токіо-2020 хоче виступити у плаванні.

Піта Тауфатофуа. Фото Reuters

Окрім цього, Тауфатофуа запам'ятався тим, що на церемоніях відкриття Ріо-2016 і Пхьончхану-2018 пройшов з прапором Тонга голим по пояс у національному одязі.

Джерело: Tribuna.com