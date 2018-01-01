Спортсмени, які увійшли у топ-100 найвпливовіших українців
- Сьогодні, 20:13
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Володимир Кличко. Фото: ТСН
Очолює рейтинг Володимир Кличко
Опубліковано щорічний рейтинг топ-100 найвпливовіших українців за версією журналу «Фокус».
Загалом до рейтингу потрапили сім українських спортсменів. Очолив групу українських спортсменів Володимир Кличко, який цього року завершив боксерську кар’єру.
Екс-боксер у суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко посів 74-те місце.
Далі розташувалися головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко (77), боксер Василь Ломаченко (78), шаблістка Ольга Харлан (88), боксер Олександр Усик (92), тенісистка Еліна Світоліна (95) і шахістка Анна Музичук (96).