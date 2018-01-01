Спортсмени, які увійшли у топ-100 найвпливовіших українців

Очолює рейтинг Володимир Кличко

Опубліковано щорічний рейтинг топ-100 найвпливовіших українців за версією журналу «Фокус». Загалом до рейтингу потрапили сім українських спортсменів. Очолив групу українських спортсменів Володимир Кличко, який цього року завершив боксерську кар’єру. Екс-боксер у суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко посів 74-те місце.