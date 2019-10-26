Справа Луїса Адріано живе: у Мексиці команді, яка зупинилася на знак протесту, забили два м’ячі (відео)



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В Андре-П'єра Жиньяка вселився Луїс Адріано The Guardian

Що трапляється, коли приїхав в іншу країну і тобі начхати на все, крім власної статистики

Для початку згадаємо листопад 2012-го, матч Ліги чемпіонів між данським «Норшелланном» і донецьким «Шахтарем». Ту мить, коли футболісти команди господарів зупинилися, наївно вважаючи, що суперники повернуть їм м’яч згідно з принципами Fair play. Але за суперників грав бразильський нападник Луїс Адріано, який не відчув опору і вирішив скористатися нагодою. Цей гол ще довго висітиме на «Шахтарі» ганебною плямою.

І ось через сім років у Адріано з’явилися послідовники. Відразу два. Футболісти команди-чемпіона Мексики, клубу «Тіґрес» їхали на виїзний матч проти аутсайдерів з «Веракрусу», котрі не виграють 39 матчів поспіль, знаючи, що ті будуть поводити акцію протесту через тривалі невиплати зарплати.

Проте щойно зустріч розпочалася, як легіонери «Тіґреса», чилієць Едуардо Варґас і француз Андре-П’єр Жиньяк відправили у порожні ворота по голу. Коли «Веракрус» вступив у боротьбу по-справжньому, Варґас на восьмій хвилині забив удруге. Матч завершився 1:3.

Після гри футболісти «Тіґреса» були піддані обструкції, а їх виправдання виглядали комічно. Приміром, Жиньяк сказав, що не хотів забити, а відпасовував воротарю. Аргентинський капітан чемпіонів Ґвідо Пісарро натомість розповів, що напередодні була домовленість, що протест триватиме хвилину, але перед самим матчем його вирішили розтягнути на три-п’ять хвилин. «Не розумію, чому нас повинні цікавити їхні непорозуміння з керівництвом», - цинічно заявив футболіст.

Щось схоже ми колись теж чули. «Адріано був спиною до епізоду і просто не зрозумів, що сталося. Якщо б Луїс розумів, що до чого, не думаю, що він продовжував би рухатися до воріт», - так свого часу прокоментував згадуваний вище гол донецького бразильця гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін.