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    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Найкращими в матчі були вболівальники обох команд - Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Найкращими в матчі були вболівальники обох команд
    Іван Вербицький

    Кияни продовжили безпрограшну серію, але грою не вразили

    Команда київського «Динамо» продовжила безпрецедентну безпрограшну серію до восьми матчів. Проте нічия з «Копенгаґеном» у матчі третього туру групового турніру Ліги Європи відверто не вразила. Точніше, не вразив не стільки результат, скільки гра у виконанні підопічних Олексія Михайличенка. Під густим київським туманом господарі спромоглися заледве не програти.

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    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»
    Іван Вербицький

    В іншому матчі групи В шведський «Мальме» переміг 2:1 швейцарський «Луґано». Таким чином, «Динамо» і «Копенгаґен» продовжують лідирувати. У них по п’ять очок. У «Мальме» - чотири пункти. «Луґано» з одним очком замикає таблицю.

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    ФК «Динамо» ультрас Ліга Європи Віктор Циганков Беньямін Вербіч Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Володимир Шепелєв Карлос Де Пена Олексій Михайличенко ФК «Копенгаґен» Карл-Йоган Йонссон Стале Сульбаккен
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