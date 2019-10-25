Туманний футбол. Фоторепортаж з «Олімпійського», де «Динамо» мучилося з «Копенгагеном»

Найкращими в матчі були вболівальники обох команд Іван Вербицький

Кияни продовжили безпрограшну серію, але грою не вразили

Команда київського «Динамо» продовжила безпрецедентну безпрограшну серію до восьми матчів. Проте нічия з «Копенгаґеном» у матчі третього туру групового турніру Ліги Європи відверто не вразила. Точніше, не вразив не стільки результат, скільки гра у виконанні підопічних Олексія Михайличенка. Під густим київським туманом господарі спромоглися заледве не програти.

В іншому матчі групи В шведський «Мальме» переміг 2:1 швейцарський «Луґано». Таким чином, «Динамо» і «Копенгаґен» продовжують лідирувати. У них по п’ять очок. У «Мальме» - чотири пункти. «Луґано» з одним очком замикає таблицю.