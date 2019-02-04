Стаховський не зміг пробитися до основної сітки турніру в Софії



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Сергій Стаховський

Український тенісист зазнав прикрої поразки у фіналі кваліфікації

Тенісисти провели на корті півтори години. По ходу другої партії українець лідирував 5-2, але перевагу не втримав. На тайбрейку Стаховський відіграв два матчбола, не скористався двома сетболами, після чого Брандс з третьої спроби оформив перемогу в матчі.

Раніше Стаховський і Брандс зустрічалися на корті чотири рази і у всіх поєдинках сильнішими був українець.

Кваліфікація. Друге коло

Сергій Стаховський (Україна, 4) - Даніель Брандс (Німеччина) 4-6, 6-7 (9)

Джерело: btu.org.ua