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    Стаховський не зміг пробитися до основної сітки турніру в Софії

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    Сергій Стаховський - Стаховський не зміг пробитися до основної сітки турніру в Софії
    Сергій Стаховський

    Український тенісист зазнав прикрої поразки у фіналі кваліфікації

    Тенісисти провели на корті півтори години. По ходу другої партії українець лідирував 5-2, але перевагу не втримав. На тайбрейку Стаховський відіграв два матчбола, не скористався двома сетболами, після чого Брандс з третьої спроби оформив перемогу в матчі.

    Раніше Стаховський і Брандс зустрічалися на корті чотири рази і у всіх поєдинках сильнішими був українець.

    Кваліфікація. Друге коло

    Сергій Стаховський (Україна, 4) - Даніель Брандс (Німеччина) 4-6, 6-7 (9)

    Джерело: btu.org.ua

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