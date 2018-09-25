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    Стаховський подолав перший раунд на турнірі ATP Challenger у Франції

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    Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua - Стаховський подолав перший раунд на турнірі ATP Challenger у Франції
    Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua

    Тепер Сергій спробує здобути путівку у чвертьфінал

    Сергій Стаховський важко, але все ж подолав стартовий бар’єр на турнірі ATP Challenger Tour в Орлеані.

    Друга ракетка України у першому поєдинку зустрівся з французом Ваном Так Кхуном, який до цього пройшов кваліфікацію.

    Поєдинок протривав два сети та більше півтори години.

    Перший відтинок зустрічі Сергій виграв 7:5, а у другому виявився сильнішим на тай-брейку.

    У наступному колі Стаховського чекає поєдинок проти француза Кентена Аліса (ATP 146).

    Open d'Orleans - 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір в Орлеані, Франція

    Призовий фонд: € 43,000

    Перше коло

    Сергій Стаховський (Україна, WC) – Ван Так Кхун (Франція, Q) – 7:5, 7:6(5)

    Сергій Стаховський теніс Франція
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