Стаховський подолав перший раунд на турнірі ATP Challenger у Франції
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Розсилка
Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua
Тепер Сергій спробує здобути путівку у чвертьфінал
Сергій Стаховський важко, але все ж подолав стартовий бар’єр на турнірі ATP Challenger Tour в Орлеані.
Друга ракетка України у першому поєдинку зустрівся з французом Ваном Так Кхуном, який до цього пройшов кваліфікацію.
Поєдинок протривав два сети та більше півтори години.
Перший відтинок зустрічі Сергій виграв 7:5, а у другому виявився сильнішим на тай-брейку.
У наступному колі Стаховського чекає поєдинок проти француза Кентена Аліса (ATP 146).
Open d'Orleans - 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір в Орлеані, Франція
Призовий фонд: € 43,000
Перше коло
Сергій Стаховський (Україна, WC) – Ван Так Кхун (Франція, Q) – 7:5, 7:6(5)