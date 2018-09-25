Стаховський подолав перший раунд на турнірі ATP Challenger у Франції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua

Тепер Сергій спробує здобути путівку у чвертьфінал

Сергій Стаховський важко, але все ж подолав стартовий бар’єр на турнірі ATP Challenger Tour в Орлеані.

Друга ракетка України у першому поєдинку зустрівся з французом Ваном Так Кхуном, який до цього пройшов кваліфікацію.

Поєдинок протривав два сети та більше півтори години.

Перший відтинок зустрічі Сергій виграв 7:5, а у другому виявився сильнішим на тай-брейку.

У наступному колі Стаховського чекає поєдинок проти француза Кентена Аліса (ATP 146).

Open d'Orleans - 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір в Орлеані, Франція

Призовий фонд: € 43,000

Перше коло

Сергій Стаховський (Україна, WC) – Ван Так Кхун (Франція, Q) – 7:5, 7:6(5)