Стаховський поступився у стартовому колі турніру у Франції
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Розсилка
Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua
Сергій продовжує свою невдалу серію
Сергій Стаховський знову невдало виступив на черговому для себе турнірі.
Цього разу український тенісист вибув у стартовому раунді на «челленджері» у французькому місті Кассі.
Кривдником Стаховського, який мав четвертий номер «посіву», став представник Німеччини Оскар Отте.
Зустріч виявилася впертою та протривала дві години 20 хвилин.
Тенісисти взяли по одному сету, а потім рівно йшли у третьому. Усе мало вирішитися на тай-брейку, проте українець у найвідповідальніший момент програв свою подачу. А з нею і весь поєдинок.
Cassis Open Provence - 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Кассі, Франція
Призовий фонд: €64,000
Перше коло
Оскар Отте (Німеччина) – Сергій Стаховський (Україна, 4) – 7:6(2), 3:6, 7:5