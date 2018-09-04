Стаховський поступився у стартовому колі турніру у Франції



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Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua

Сергій продовжує свою невдалу серію

Сергій Стаховський знову невдало виступив на черговому для себе турнірі.

Цього разу український тенісист вибув у стартовому раунді на «челленджері» у французькому місті Кассі.

Кривдником Стаховського, який мав четвертий номер «посіву», став представник Німеччини Оскар Отте.

Зустріч виявилася впертою та протривала дві години 20 хвилин.

Тенісисти взяли по одному сету, а потім рівно йшли у третьому. Усе мало вирішитися на тай-брейку, проте українець у найвідповідальніший момент програв свою подачу. А з нею і весь поєдинок.

Cassis Open Provence - 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Кассі, Франція

Призовий фонд: €64,000

Перше коло

Оскар Отте (Німеччина) – Сергій Стаховський (Україна, 4) – 7:6(2), 3:6, 7:5