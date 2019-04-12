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    Стаховський виграв надважкий поєдинок та пробився до 1/2 фіналу турніру у Тайвані

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    Сергій Стаховський - Стаховський виграв надважкий поєдинок та пробився до 1/2 фіналу турніру у Тайвані
    Сергій Стаховський

    У півфіналі суперником українця стане японець Го Соеда

    Матч тривав 2,5 години. По ходу другого сету Стаховський не втримав перевагу з брейком і не подав на матч за рахунку 5-4.

    У вирішальній партії Сергій поступався 2-4, але виграв наступні чотири гейми поспіль, щоб оформити путівку в 1/2 фіналу.

    Раніше Стаховський і Іто зустрічалися на корті двічі. У 2013 році на турнірі в Монпельє, де Стаховський переміг у напруженому матчі в трьох партіях, а також два роки тому на Вімблдоні. Тоді українцеві вдалося обіграти представника Японії в п'ятисетовому матчі з рахунком 8-6 у вирішальній партії.

    У півфіналі суперником Сергія Стаховського стане ще один японець - Го Соеда. Тенісисти провели всього один очний матч: в 2005 році в Токіо, де сильніше був Соеда.

    Чвертьфінал

    Сергій Стаховський (Україна, 3) - Тацумі Іто (Японія, 10) 7-6 (3), 6-7 (5), 6-4

    Джерело: btu.org.ua

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