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    Стаховський зачохлив ракетку після першого кола турніру в Індіан-Веллсі

    Сергій програв представнику Словаччини Мартіну Кліжану
    Сергій Стаховський невдало стартував на турнірі серії ATP Challenger Tour в Індіан-Веллсі. Український тенісист поступився у першому ж своєму матчі. Його кривдником став словак Мартін Кліжан, котрий виграв у трьох сетах. Це була третя зустріч цих спортсменів, і тричі вигравав представник Словаччини. Цього разу Стаховський програв перший сет,
    • Сьогодні, 09:13
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    Сергій Стаховський
    Сергій Стаховський

    Сергій програв представнику Словаччини Мартіну Кліжану

    Сергій Стаховський невдало стартував на турнірі серії ATP Challenger Tour в Індіан-Веллсі.

    Український тенісист поступився у першому ж своєму матчі.

    Його кривдником став словак Мартін Кліжан, котрий виграв у трьох сетах.

    Це була третя зустріч цих спортсменів, і тричі вигравав представник Словаччини.

    Цього разу Стаховський програв перший сет, виграв другий, а у третьому вів у рахунку 2:0. Проте наступні дві власні подачі Сергій програв, і відігратися у нього вже не вийшло.

    Зазначимо, що українець ще зіграє у парному розряді на цьому турнірі.

    Oracle Challenger Series Indian Wells – 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

    Призовий фонд: $150,000+H

    Перше коло

    Мартін Кліжан (Словаччина) – Сергій Стаховський (Україна) – 6:3, 2:6, 6:3

    США Сергій Стаховський теніс
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