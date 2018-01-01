Стаховський зачохлив ракетку після першого кола турніру в Індіан-Веллсі

Сергій програв представнику Словаччини Мартіну Кліжану

Сергій Стаховський невдало стартував на турнірі серії ATP Challenger Tour в Індіан-Веллсі. Український тенісист поступився у першому ж своєму матчі. Його кривдником став словак Мартін Кліжан, котрий виграв у трьох сетах. Це була третя зустріч цих спортсменів, і тричі вигравав представник Словаччини. Цього разу Стаховський програв перший сет,



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Сергій Стаховський

Сергій програв представнику Словаччини Мартіну Кліжану

Сергій Стаховський невдало стартував на турнірі серії ATP Challenger Tour в Індіан-Веллсі.

Український тенісист поступився у першому ж своєму матчі.

Його кривдником став словак Мартін Кліжан, котрий виграв у трьох сетах.

Це була третя зустріч цих спортсменів, і тричі вигравав представник Словаччини.

Цього разу Стаховський програв перший сет, виграв другий, а у третьому вів у рахунку 2:0. Проте наступні дві власні подачі Сергій програв, і відігратися у нього вже не вийшло.

Зазначимо, що українець ще зіграє у парному розряді на цьому турнірі.

Oracle Challenger Series Indian Wells – 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд: $150,000+H

Перше коло

Мартін Кліжан (Словаччина) – Сергій Стаховський (Україна) – 6:3, 2:6, 6:3