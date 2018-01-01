Стаховський зачохлив ракетку після першого кола турніру в Індіан-Веллсі
- Сьогодні, 09:13
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Розсилка
Сергій Стаховський
Сергій програв представнику Словаччини Мартіну Кліжану
Сергій Стаховський невдало стартував на турнірі серії ATP Challenger Tour в Індіан-Веллсі.
Український тенісист поступився у першому ж своєму матчі.
Його кривдником став словак Мартін Кліжан, котрий виграв у трьох сетах.
Це була третя зустріч цих спортсменів, і тричі вигравав представник Словаччини.
Цього разу Стаховський програв перший сет, виграв другий, а у третьому вів у рахунку 2:0. Проте наступні дві власні подачі Сергій програв, і відігратися у нього вже не вийшло.
Зазначимо, що українець ще зіграє у парному розряді на цьому турнірі.
Oracle Challenger Series Indian Wells – 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США
Призовий фонд: $150,000+H
Перше коло
Мартін Кліжан (Словаччина) – Сергій Стаховський (Україна) – 6:3, 2:6, 6:3