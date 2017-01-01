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    Стали відомі можливі спаринг-партнери збірної України з футболу

    За словами головного тренера Андрія Шевченка, поки все перебуває на стадії переговорів
    Збірна України може зіграти з Єгиптом, Саудівською Аравією і Туреччиною. Про це повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який назвав можливих спаринг-партнерів національної команди. «Поки все перебуває на стадії переговорів, які я намагаюся тримати під контролем. Існує велика ймовірність того, що в березні ми відправимося
    • Сьогодні, 13:58
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    Андрій Шевченко
    Андрій Шевченко

    За словами головного тренера Андрія Шевченка, поки все перебуває на стадії переговорів

    Збірна України може зіграти з Єгиптом, Саудівською Аравією і Туреччиною.

    Про це повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який назвав можливих спаринг-партнерів національної команди.

    «Поки все перебуває на стадії переговорів, які я намагаюся тримати під контролем. Існує велика ймовірність того, що в березні ми відправимося в ОАЕ, де зіграємо з Єгиптом, а потім переберемося в Саудівську Аравію і там проведемо спаринг з ще одним учасником чемпіонату світу - місцевою національною командою», - повідомив тренер.

    «Попередня домовленість вже досягнута, але тепер все буде залежати від того, як пройдуть переговори між федераціями країн. Наступного тижня, думаю, багато що проясниться. Так, ми (з Луческу.прим.ред) теж обговорили перспективу проведення спарингу, хоча з турками Україна може зустрітися в Лізі націй», - сказав Шевченко.

    Раніше повідомлялося, що Шевченко запропонував головному тренеру збірної Бразилії провести спаринг із збірною України.

    Нагадаємо, збірна України планує провести чотири спаринги до старту ЧС-2018.

    Джерело: zbirna.com

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